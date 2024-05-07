Avrupa’nın en iyi sahil kasabaları dahil oldu! Bakın Türkiye’den hangi kasabalar listeye girdi… Avrupalı gazeteler, tatil planları yapılmaya başlamışken en iyi rotalar için araştırmalar yapmaya başladı. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden olan Guardian tarafından ise en iyi sahil kasabaları belirlendi. Listeye Türkiye’den o kabalarda dahil oldu…

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Hava sıcaklıkları giderek artarken bir taraftan da tatil planları yapılmaya başlandı. Hal böyleyken en iyi tatil rotaları sık araştırılanlar arasına hızlı bir giriş yaptı.

Yaz tatili dendiğinde ilk akla gelen sahil kesimleri olur. Dünyanın her noktasında tatil noktaları da araştırılmaya başlamışken Avrupalı gazeteler gidilebilecek noktaları okurları için araştırmaya başladı.

Tatil yapılacak yerler arasında en iyileri listeleyerek yayınlayan gazeteler arasında İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden olan Guardian’da yer alıyor.

Guardian tarafından en iyi tatil rotaları için bu kez Avrupa’nı en iyi 10 sahil kasabası listelendi. Söz konusu olan listeye ülkemiz o iki kasaba da ile girdi.

İşte, dünyanın en iyi 10 tatil kasabası…

1-ASSOS, KEFALONYA, YUNANİSTAN

2-AKYAKA, AZMAK

3-GÖLTÜRKBÜKÜ, BODRUM

4-ŠİBENİK, HIRVATİSTAN

5-CAVTAT, HIRVATİSTAN

6-SANTA MARİA Dİ CASTELLABATE, CAMPANİA, İTALYA

7-LA FLOTTE EN RE, ILE DE RE, FRANSA

8-CONCARNEAU, BRETANYA, FRANSA

9-FORNELLS, MENORCA, İSPANYA

10-COLLAFRANC, GİRONA, İSPANYA