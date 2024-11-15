Avrupa’nın en iyi takımları belli oldu! Süper Lig’in o takımı listeyi yıktı geçti…

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yayınlanan verilerine göre her yıl olduğu gibi bu yılda Avrupa’nın en iyi takımları listesi yapıldı.
Avrupa'da 1 Kasım 2023 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemin en iyi takımları listesinden yer alan takımlar takdir topladı.
Listenin ilk 25'ine Süper Lig'den o takımda girmeyi başardı. Bakın Avrupa’nın en iyi takımları listesine hangi Süper Lig takımı girmeyi başardı.
AVRUPA’NIN EN İYİ TAKIMLARI
1- Real Madrid (İspanya): 414 Puan
2- Manchester City (İngiltere): 386 Puan
3- Bayer 04 Leverkusen (Almanya): 368 Puan
4- Atalanta (İtalya): 339 Puan
5- Barcelona (İspanya): 280 Puan
6- Liverpool (İngiltere): 277 Puan
7- Borussia Dortmund (Almanya): 276 Puan
8- Arsenal (İngiltere): 275 Puan
9- Inter (İtalya): 273 Puan
10- Atletico Madrid (İspanya): 262 Puan
24- Fenerbahçe (Türkiye): 209 Puan