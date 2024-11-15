Avrupa’nın en iyi takımları belli oldu! Süper Lig’in o takımı listeyi yıktı geçti…

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yayınlanan verilerine göre her yıl olduğu gibi bu yılda Avrupa’nın en iyi takımları listesi yapıldı.

Avrupa'da 1 Kasım 2023 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemin en iyi takımları listesinden yer alan takımlar takdir topladı.

Listenin ilk 25'ine Süper Lig'den o takımda girmeyi başardı. Bakın Avrupa’nın en iyi takımları listesine hangi Süper Lig takımı girmeyi başardı.

AVRUPA’NIN EN İYİ TAKIMLARI

1- Real Madrid (İspanya): 414 Puan

2- Manchester City (İngiltere): 386 Puan

3- Bayer 04 Leverkusen (Almanya): 368 Puan

4- Atalanta (İtalya): 339 Puan

5- Barcelona (İspanya): 280 Puan

6- Liverpool (İngiltere): 277 Puan

7- Borussia Dortmund (Almanya): 276 Puan

8- Arsenal (İngiltere): 275 Puan

9- Inter (İtalya): 273 Puan

10- Atletico Madrid (İspanya): 262 Puan

24- Fenerbahçe (Türkiye): 209 Puan