Aydın’da hasat başladı! Ekmekten daha tok tutuyor, kilosu 160 TL’yi buluyor... Aydın dağlarında sevindiren hasat başladı. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan o üründe bu yıl hasat erkenden yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıla göre rekoltenin artması üreticiyi sevindirdi.

Haber Merkezi

Aydın dağlarında yapılmaya başlanan kestane hasadı bu yıl üreticinin yüzünü güldürmeyi başardı. Geçtiğimiz yıla göre on gün önce başlayan kestane hasadında, bahçelerde hummalı çalışma başladı.

Yurt içi, Orta Doğu ve İtalya pazarı olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen kestanedeki rekoltenin artması üreticinin yüz güldürüyor.

Geçtiğimiz yıl tarlada 130-160 lira bandında fiyatları gören kestanenin, bu yıl rekoltenin yükselmesinden dolayı fiyatının geçen yıla oranla düşeceği tahmin ediliyor.

Aydın dağlarında sevindiren hasat başladı. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan o üründe bu yıl hasat erkenden yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıla göre rekoltenin artması üreticiyi sevindirdi.

EKMEKTEN DAHA TOK TUTYOR

Kış aylarında severek tüketilen kestanede bu yıl rekoltenin yüksek olması satışların geçen seneki fiyatların altında kalacağını gösteriyor.

Sağlık açısından birçok faydası bulunan kestane besleyiciliği ile ekmekten bile daha tok tuttuğu belirtilen kestane dünyanın birçok bölgesine de ihraç ediliyor.

KAYNAK: İHA