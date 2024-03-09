Ayvanın üzerine Türk kahvesi serpin, o mucizeyi yaşayın… Kış aylarında sevilerek tüketilen meyvelerin başında ayva gelir. Sağlık açısından birçok faydası bulunan bu meyve üzerine Türk kahvesi serpmek o sorun için birebir çözüm oluyormuş.

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Kış ayalarında gerek sade gerekse tatlı olarak tüketilen ayva sofraları her çeşidi ile süslemeyi başaran nadir meyvelerden.

İçerisinde barındırdığı birçok vitamin ve mineraller ile ayva, sağlık açısından da oldukça faydalı olan bir meyve çeşididir.

Özellikle de tok tutma özelliği nedeniyle diyet yapanların tercihleri arasında yer alan ayva içerdiği yüksek lifler ile önemli etkiler sunuyor.

İçerdiği lifler sayesinde mide ve bağırsak hastalıklarına da iyi gelen ayva aynı zamanda saç sağlığı açısından da etkileriyle sıkça tüketiliyor.

Ayvanın üzerine bir kaşık Türk kahvesi serpin…

Düşük kalorisi nedeniyle meyveler arasında sıkça tercih edilen ayva kilo alımını engelleyici özelliğiyle diyet yayvapan kişilerin gözdesi.

Demir, bakır ve çinko gibi mineraller bakımından oldukça zengin olan ayva Türk kahvesi ile buluştuğunda ise muazzam sonuçlar elde etmenize olanak sağlıyor.

Türk kahvesinin metabolizmayı hızlandırıcı özelliği bulunurken ayvanın da tok tutma özelliği ile birleştiğinde mükemmel bir ikili ortaya çıkıyor. Bu ikiliyi diyet yaparken tüketenler ise ayvanın tok tutma özelliği ile kahvenin metabolizmayı hızlandırma etkisini bir arada yaşıyor.

Kilo vermede etkili bir yöntem olarak tüketilmeye başlayan ayva ve Türk kahvesi ikilisi diyetinizde ki vazgeçilmez rolü üstlenecek.