AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

AZ Alkmaar ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi normal sezon 5. hafta maçında karşılaşmış ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İki takım şimdi UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Çift maçlı eleme sisteminin uygulanacağı play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat Perşembe günü rövanş maçları ise 20 Şubat Perşembe günü oynayacak.

Galatasaray bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Tottenham veya Manchester United ile eşleşecek.

Temsilcimiz Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak zorlu müsabaka için geri sayım başladı.

Futbolseverler AZ Alkmaar ve Galatasaray arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.