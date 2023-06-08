Babalar Günü bu pazar mı? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Haziran ayına girilmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde Babalar Günü yer aldı. Babalar Günü'nü kutlamak isteyenler hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Peki Babalar Günü bu pazar mı? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?

Tarihte ilk kez 19 Haziran 1910’da kutlanan Babalar Günü, haziran ayına girilmesiyle vatandaşların gündeminde yerini aldı. Babalar Günü, babaların çocukların hayatlarına sağladıkları katkıyı takdir etmek amacıyla dünya çapında kutlanıyor. Dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlanan Babalar Günü’nün Türkiye’de ne zaman kutlandığı merak edilen konular arasında. Babalar Günü geldiğinde kişiler babalarına çeşitli sürprizler hazırlıyor ve kutlama mesajları gönderiyor. Haziran ayına girilmesiyle arama motorlarında “Babalar Günü bu Pazar mı? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?” soruları araştırılıyor. İşte detaylar… Babalar Günü bu pazar mı? Babalar Günü ülkemizde haziran ayının üçüncü haftasında kutlanıyor. Yani Babalar Günü önümüzdeki pazar değil bir sonraki pazar günü kutlanacak. 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? 2023 Babalar Günü haziran ayının üçüncü haftası yani 18 Haziran 2023 Pazar gününe denk geliyor.