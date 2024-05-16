Babalar Günü ne zaman 2024? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? Anneler Günü'nün kutlanmasının akabinde sıra babalarda...Peki, Babalar Günü ne zaman 2024? Bu sene Babalar Günü hangi gün, kaç gün kaldı? İşte tarihi...

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Anneler Günü'nü kutladık peki ya Babalar Günü...

Bu günün ortaya çıkmasını sağlayan Amerikalı bir kadın olan Sonora Smart Dodd'dur.

1909 yılında, Dodd'un babası William Jackson Smart'ın, altı çocuğunu tek başına büyüttüğünü göz önünde bulundurarak babaları için bir gün kutlama fikrini öne sürdü.

Dodd'un babasının doğum günü olan Haziran ayının üçüncü Pazar günü, Babalar Günü'nün kutlanacağı gün olarak belirlendi.

Dodd'un çabaları, 1910'da ilk Babalar Günü'nün kutlanmasına yol açtı.

Sonunda, 1972 yılında ABD Başkanı Richard Nixon, Babalar Günü'nü ulusal bir tatil ilan etti ve her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü olarak kutlanmasını kabul etti.

Peki, 2024 Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte tarihi...

Babalar Günü 2024:

2024 yılında Babalar Günü, 16 Haziran 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.