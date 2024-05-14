Baby Reindeer konusu nedir, ne anlatıyor? Baby Reindeer oyuncu kadrosu

Netflix'te yayınlanan Baby Reindeer konusu itibariyle seyircinin dikkatini çekmeyi başardı.
Baby Reindeer, Richard Gadd tarafından yaratılan ve başrolünde oynadığı bir İskoç dizisi.
Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve insanların kendinden birçok parça bulabildiği Baby Reindeer, konusu ve kadrosuyla merak ediliyor.
Dizinin başrolü ve yaratıcısı olan Richard Gadd'ın aynı adlı otobiyografik tek kişilik gösterinden uyarlanan dizide, ünlü komedyenin yirmili yaşlarında yaşadığı travmatik olaylar ele alınıyor.
Beş yıl önce bir barda tanıştığı kadına çay ısmarlayan Richard Gadd, bu davranışından sonra takıntılı bir kadının hayatını mahvetmesini kaleme almıştır.
Peki, Baby Reindeer konusu nedir? Baby Reindeer dizisi ne anlatıyor? İşte oyuncu kadrosu...
Baby Reindeer konusu
Başarısız bir komedyen hassas bir kadına iyi niyet gösterisinde bulunduğunda ikisinin de hayatını mahvedebilecek boğucu bir saplantının fitilini ateşler.
Baby Reindeer oyuncuları
Richard Gadd
Jessica Gunning
Nava Mau
Tom Goodman-Hill