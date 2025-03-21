Baharat alırken dikkat: Hayati tehlike saçıyor! Tüm ülkede toplatılıyor

Haber Merkezi

Dünya genelinde gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda bir baharat markası daha toplatılma kararıyla karşı karşıya kaldı.

Birleşik Krallık Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan incelemeler sonucunda ünlü baharat markası Sofra’ya ait Sarımsak Tozu ürünlerinin fıstık alerjisi veya intoleransı olan kişiler için ciddi sağlık problemlerine neden olabileceği belirtildi.

FSA, bu ürünlerin etiketlerinde fıstık içeriğinin belirtilmediğini açıklayarak, potansiyel tehlikelere karşı tüketicilerin dikkatli olmasını istedi.

ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI

Birmingham Live'da yer alan habere göre, özellikle Damasgate Wholesale tarafından üretilen Sofra Sarımsak Tozu ürünleri için acil olarak geri toplatılma kararı verildi.

Fıstık içeren bu sarımsak tozları, özellikle alerjik reaksiyonlara yol açabilir ve hayati tehlike oluşturabileceği belirtildi.

FSA tarafından yapılan açıklamalarda, müşterilere etkilenen parti numaralarını kontrol etmelerini ve söz konusu ürünleri kullanmamalarını tavsiye etti.

Geri çağrılan Sofra Sarımsak Tozu ürünleri, 100 gramlık paketlerde bulunuyor ve çeşitli parti numaraları ile son kullanım tarihleri içeriyor. Etkilenen parti numaraları ve son kullanım tarihleri şu şekilde: