Bahçenize vazelin sürün, bakın ne işe yarıyor... %100 etkili!

Yağmur Uçar

Cilt bakımında sık sık kullandığımız vazelinin bir başka faydası daha ortaya çıktı.

Vazelini cildinize sürmek yerine, bahçenize sürdüğünüzde tüm o problemlerinizden kısa sürede kurtulduğunuzu görebileceksiniz.

Gözümüz gibi baktığımız bahçemizde bazen istenmeyen misafirler de belirebiliyor.

Bilhassa sincaplar, hemen her bitkiye zarar verebiliyor. Bu sevimli dostlara herhangi bir zarar vermeden bahçenizden uzaklaştırabilmek için vazelin yöntemini uygulamayı deneyebilirsiniz.

Vazelin, sincapların tırmanma becerilerini engelleyen kaygan bir yüzey oluştururken bilhassa kuş yemliklerinin kenarlarına süreceğiniz vazelin, sincapların bu bölgeye tırmanmasını engelleyecektir.