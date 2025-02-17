Bakan açıkladı: 5,4 milyar liralık o ödemeler hesaplara yatırıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri kapsamında Evde Bakım Yardımı şubat ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlatarak toplamda 5,4 milyar liralık ödemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

ZAMLI OLARAK ÖDENDİ

Asgari ücrete, memura ve emeklilere yapılan zamların ardından destek ödemelerinin bu ay itibariyle zamlı ödendiği belirtildi.

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.

Söz konusu desteklerin ise her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını hatırlatarak Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda yardımdan yararlanan 541 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." sözlerine değimdi.