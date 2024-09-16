Bakanlık açıkladı: 12.000 TL sosyal yardım parası verilecek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara önemli bir destek müjdesi verdi. Bakanlık, bu şartları karşılayan kişilere 12.000 TL sosyal yardım parası vereceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Türkiye'de devlet, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım fırsatlarını sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaçlık belgesine sahip ve özel durumları olan aileler için çeşitli sosyal yardım ödemeleri sağlıyor.

Eşini kaybetmiş kadınlar da bu sosyal desteklerden faydalanabiliyor. Bakanlık, eşini kaybetmiş kadınlara şartlar sağlandığı takdir de 12.000 TL yardım parası veriyor.

Maddi durumu yetersiz olan ve dar gelirli kadınlar, bu destekten faydalanmak için başvuru yapabiliyor. Peki başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eşi vefat eden kadınlar için özel sosyal yardım ödemeleri yapılacak. Bu destekten faydalanmak isteyen kadınların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor.

Yardım almak isteyenlerin, hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması, sosyal güvencelerinin bulunmaması ve eşlerini kaybetmiş olmaları gerekiyor.

1 yıllık başlatılan bu programda 2 ayda bir hesaplara 2.000 TL ödeme yapılıyor. Toplamda 12.000 TL destek ödemesi sağlanıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yardım ödemesinden faydalanmak isteyenler, başvurularını e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından T.C. kimlik kartı ile yapabilecekler.

Başvuruların ardından gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra, destek ödemeleri Ziraat Bankası hesap numaralarına veya PTT şubelerine yatırılacak.