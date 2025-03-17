Bakanlık açıkladı: 5.4 milyar liralık ödeme hesaplara yattı!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan destek ödemeleri her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleşen Evde Bakım Yardımı mart ödemeleri de ihtiyaç sahipleriyle buluştu. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklama ile birlikte 2006 yılından bu yana gerçekleşen ödemelerin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Bakan Göktaş, engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmesi amacıyla başlatılan bu ödemelerin, engellilerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleriyle birlikte bakım görmelerinin sağladığı belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın aile birliği içinde bakımının sağlanması bizim için önemli. Evde Bakım Yardımı sayesinde aile bireyleri, yakınlarının bakımını üstlenirken aynı zamanda ekonomik olarak da destekleniyor" ifadelerine değildi.

5.4 MİLYAR LİRA ÖDENDİ!

Evde Bakım Yardımı kapsamında aylık ortalama 543 bin vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Bakan Göktaş, hak sahiplerine her ay 10 bin 125 TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Yüz binlerce vatandaşa yönelik gerçekleştirilen toplam 5,4 milyar liralık ödeme mart ayı itibariyle hesaplara yatırıldı. Bakan Göktaş, "Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal yardımları sürdürülebilir kılmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.