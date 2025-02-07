Bakanlık açıkladı: Gıdada hile yapmayan iller belli oldu!

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 Eylül itibariyle yayınlanmaya başlayan taklit ve tağşiş listesi giderek uzamaya devam ediyor.

Bakanlık tarafında "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" şeklinde hazırladığı listelere her gün yeni firmalar eklenmeye devam ediyor.

Gıda denetimleri tüm hızıyla devam ederken bakanlık tarafından şimdiye kadar olan süreçte gıdada hiç hile yapmayan şehirler açıklandı.

Vatandaşların sıkı takibinde yer alan listelere bakın hangi şehirlerden hiç ürün dahil olmadı.

O İLLER HİLEYE KARIŞMADI!

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan denetimlerde 63 ilden toplamda 90 firma, sağlığa zararlı maddeler içeren ürünler nedeniyle 'kırmızı liste’ye dahil oldu.

Bunun yanında, taklit veya tağşiş yaparak tüketiciyi aldatan bine yakın firma da 'turuncu liste'de yerini aldı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, 81 il genelinde yapılan denetimler sonucunda gıdada hileye rastlanılmayan illerde listelendi.

81 il genelinde gıda güvenliği konusunda tam not alan iller ise şöyle:

Ağrı

Ardahan

Artvin

Bayburt

Bingöl

Bitlis

Düzce

Erzincan

Hakkari

Karabük

Kars

Kastamonu

Kırıkkale

Kırşehir

Nevşehir

Niğde

Uşak

Van.