Bakanlık duyurdu! THY dev kampanya: Aileler indirimli fiyatla uçacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 2025 yılının ‘aile yılı’ olarak seçilmesinin ardından birçok yenilik ardı ardına gündeme gelmeye başladı.

Yapılan yenilikler kapsamına son olarak dahil olan uygulamayı Aile Bakanı Mahinur Göktaş açıkladı.

Seyahat planı yapanları sevindirecek bu haber Türk Hava Yolları işbirliğinde gerçekleşti. Yeni uygulama kapsamında başlatılan kampanyayla birlikte tüm ailelerin Türk Hava Yolları’ndan yüzde 15 indirimli bilet alacağını duyurdu.

Aynı zamanda Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu belirtti.

Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığını vurgulayan Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edileceğini belirtti.

YÜZDE 15 İNDİRİM UYGULANACAK

Bakan Göktaş, THY'nin internet sitesinde 'Aile İndirimi' olarak duyurulan kampanya kapsamında, aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirimin uygulandığını kaydetti.

Bakan Göktaş söz konusu uygulamayla ilgili olarak, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak" ifadelerini kullandı.