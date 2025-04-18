Bakanlık ifşa etti: Çocuklarınızı uzak tutun! Tamamen yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

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Ticaret Bakanlığı tarafından piyasada yer alan ancak sağlık açısından çeşitli tehlikelere yol açma ihtimali olan birçok ürün bakanlığa ait Güvensiz Ürün Bilgi sisteminde ilan edilmeye devam ediliyor.

Hız kesmeden devam eden denetimler sonucunda güvensiz ürün listesi giderek uzarken özellikle çocuk giyim ürünlerinde dikkatli olunması gerektiği göze çarpıyor.

Denetim sonuçlarının yayınlanmaya başladığı günden bu yana birçok çocuk kıyafeti, oyuncak, kırtasiye gereçleri ve okul eşyasında tespit edilen sağlığa zararlı maddeler son olarak eklenen bu ürünler piyasadan toplatılıyor.

17 Nisan 2025 tarihinde ifşalanan ürünler arasına eklenen ürünlerin kullanımının bırakılması konusunda öneriler yapıldı.

BU ÜRÜNLERİ SAKIN KULLANMAYIN!

Yapılan incelemeler sonucunda “Pink Rose” markasına ait “Kız Çocuk Etekli Bikini” ürünün piyasa arz edilmesi yasaklanırken hali hazırda satışı yapılan ürünlerinde toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz Ürün Bilgi sisteminde yer alan neden ise “Ts En 14682 Standardı-Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri – Özellikler Kısımlarından Kalır Sonuç Almıştır. Ürünün Kordonlarında Serbest Ve Açık Uçlar Mevcut.” olarak belirtildi.

Giyim ürünün yanı sıra “Misyon” markasına ait “Sarı Renk Misyon Light Versatil Kalem” ürünün de piyasa arz edilmesi yasaklanırken hali hazırda satışı yapılan ürünlerinde toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz Ürün Bilgi sisteminde yer alan neden ise “Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik" Hükümleri Kapsamında Limit Değerinin Üzerinde 'Fitalat' Tespit Edilmiştir.” olarak belirtildi.