Bakanlıktan çifte destek; Hem nakdi hem ayni yardım yapılacak

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Üniversite öğrencilerinin maddi zorluklarını hafifletmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek programı başlatıldı.

3294 sayılı Kanun kapsamında hayata geçirilen bu proje ile eğitim hayatına devam etmekte zorlanan gençlere hem nakdi hem de ayni yardımlar sağlanacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla dağıtılacak yardımlardan 18 yaş üstü öğrenciler veya aileleri faydalanabilecek. Ancak başvuru yapabilmek için bazı kriterleri taşımak gerekiyor.

2025 yılı için gelirin asgari ücretin 3’te biri yani 7 bin 368 TL’nin altında olması gerekiyor. Sosyal güvencesi bulunan aileler de eğer gelirleri bu sınırın altındaysa yardımdan yararlanabilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Vakıf, kendi imkanları ve şartlı bağışlarla öğrencilere gıda, giyim, kitap gibi ayni yardımların yanı sıra nakit desteği de sunuyor.

Her öğrencinin ihtiyacına göre esnek şekilde düzenlenen bu yardımlardan yararlanmak isteyenler, SYDV’ye doğrudan başvurabilir veya e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

Başvuru sırasında gelir durumunu gösteren belgeler gibi bazı evrakların ibraz edilmesi gerekiyor. Yapılan değerlendirme sonucunda, dar gelirli öğrencilere en uygun yardım şekli belirlenerek destek sağlanıyor.