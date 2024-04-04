Bakıcılık yapıyordu, milyoner oldu! Patronu 172 milyonluk mirasını bıraktı… Bakıcılık yaparak geçimini sağlayan Arnavut bir kadın patronun mirasıyla milyoner oldu. Bakımını yaptığı kişinin yeğenleri duyunca şaştı kaldı. Meğer o yüzden mirasını bakıcıya bırakmış…

ensonhaber.com

İtalya'da bakıcılık yaparak geçimini sağlayan Arnavut bakıcı patronunun ölümünden sonra mirasın sahibi oldu.

Arnavut bakıcı Trento eyaletindeki Rovereto kasabasının en ünlü ailelerinden birinin soyundan gelen Maria Malfatti’nin bakımını üstlenmişti. 80 yaşındaki Malfatti geçtiğimiz Kasım ayında vefat etti.

Vefat eden Malfatti’nin , Viyana Parlamentosu başkan yardımcısı Valeriano Malfatti'nin soyundan geldiği ve birkaç apartman dairesi, şehir merkezinde tarihi bir bina ve banka hesaplarında tutulan önemli miktarda para da dahil olmak üzere bir dizi değerli varlığı vardı.

172 milyonluk servet bakıcıya kaldı...

Maria Malfatti hiç evlenmemişti ve aile servetini bırakacak çocuğu olmadığından vefatının ardından servetinin yeğenlerine miras kalması bekleniyordu. Ancak Malfatti’nin söz konusu olan serveti yeğenlerine değil bakıcısına kaldı.

Malfatti ölmeden önce tüm mirasını yeğenleri yerine Arnavut bakıcısına bırakmayı tercih etti ve gereken işlemleri yaptırdı.

Böylelikle Malfatti’nin vefatının ardından 5 milyon Euro yaklaşık 172 milyon TL’lik serveti Arnavut bakıcısına kalmış oldu.