Bakterili çıktı! O Türk markası sucuklar geri toplatılıyor... E. Coli bakterisi tespit edilmesi üzerine, Almanya hükümeti sucukları acil toplatma kararı aldı.

ensonhaber.com

Sevilen Türk lezzeti sucuk, dünyanın dört bir yanında ilgi görüyor.

Damakları şenlendiren lezzetiyle Türk sucuğu, özellikle Almanya'da sıkça tüketiliyor.

Türkiye'nin tanınmış et üreticilerinden Yayla Sucuk'un ürünlerinde tehlikeli E. Coli bakterisi tespit edildi.

E. Coli bakterisi, çoğunlukla bağırsaklarda bulunan ve idrar yolu enfeksiyonlarının başlıca nedeni olan bir mikroorganizma olduğundan endişeye yol açtı.

Hükümet, ürünlerin derhal market raflarından kaldırılmasına ve tüketiciye geri iade çağrısında bulundu.

İade yapılacak

Yayla Sucuk'tan yapılan açıklamaya göre, etkilenen ürünleri satın alan müşteriler, fiş ibraz etmeksizin ürünlerini iade edebilecek ve ödedikleri ücreti tam olarak geri alabilecekler.