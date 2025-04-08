Balık en çok hangi yeme gelir? Hangi balık hangi yemle avlanır?

Balıkçılık, sabır ve doğayla uyum gerektiren keyifli bir uğraştır. Ancak başarılı bir av için sadece denize olta atmak yetmez; hedeflediğiniz balık türünü tanımak ve ona uygun yem kullanmak büyük önem taşır.
Çünkü her balık türünün beslenme alışkanlıkları, avlanma saatleri ve yeme tepkisi farklıdır.
Bu nedenle "Hangi balık hangi yeme gelir?" sorusu, her amatör ya da profesyonel balıkçının bilmesi gereken temel bir konudur.
İster kıyıdan, ister tekneden avlanın doğru yem tercihiyle av veriminizi artırabilir, balıkçılığın keyfini ikiye katlayabilirsiniz.
İşte sık avlanan bazı balık türleri ve en çok rağbet ettikleri yemler:
Hangi balık hangi yeme gelir?
1. Levrek (Deniz levreği)
En iyi yem: Canlı yemler (sülünez, çimçim karides, teke), silikon yemler
Yapay yem: Rapala, jig
En uygun dönem: İlkbahar ve sonbahar
2. Çupra
En iyi yem: Sülünez, boru kurdu, midye, karides
Yapay yem: Genellikle doğal yem tercih edilir
En uygun dönem: İlkbahar ve yaz
3. Lüfer / Çinekop / Sarıkanat
En iyi yem: Zargana, istavrit (canlı ya da ölü)
Yapay yem: Rapala, kaşık, popper
En uygun dönem: Sonbahar
4. İstavrit
En iyi yem: Tavuk göğsü, solucan, çapari takımıyla da yakalanabilir
Yapay yem: Ufak çapari iğneleri
En uygun dönem: Yıl boyu, özellikle ilkbahar
5. Mercan
En iyi yem: Karides, boru kurdu, midye
Yapay yem: Genellikle doğal yem tercih edilir
En uygun dönem: Yaz ve sonbahar
6. Sinarit
En iyi yem: Kalamar, sübye, küçük balıklar
Yapay yem: Jig ve silikon yemler
En uygun dönem: Yaz sonu ve sonbahar
7. Turna (Tatlı su balığı)
En iyi yem: Canlı yem (kefal, küçük balık), kaşık
Yapay yem: Spinner, jerkbait, soft bait
En uygun dönem: İlkbahar ve sonbahar
8. Sazan (Tatlı su balığı)
En iyi yem: Mısır, solucan, hamur, boilie
Yapay yem: Nadiren kullanılır
En uygun dönem: İlkbahar ve yaz