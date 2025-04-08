Balık en çok hangi yeme gelir? Hangi balık hangi yemle avlanır?

Hüseyin Topuz

Balıkçılık, sabır ve doğayla uyum gerektiren keyifli bir uğraştır. Ancak başarılı bir av için sadece denize olta atmak yetmez; hedeflediğiniz balık türünü tanımak ve ona uygun yem kullanmak büyük önem taşır.

Çünkü her balık türünün beslenme alışkanlıkları, avlanma saatleri ve yeme tepkisi farklıdır.

Bu nedenle "Hangi balık hangi yeme gelir?" sorusu, her amatör ya da profesyonel balıkçının bilmesi gereken temel bir konudur.

İster kıyıdan, ister tekneden avlanın doğru yem tercihiyle av veriminizi artırabilir, balıkçılığın keyfini ikiye katlayabilirsiniz.

İşte sık avlanan bazı balık türleri ve en çok rağbet ettikleri yemler:

Hangi balık hangi yeme gelir?

1. Levrek (Deniz levreği)

En iyi yem: Canlı yemler (sülünez, çimçim karides, teke), silikon yemler

Yapay yem: Rapala, jig

En uygun dönem: İlkbahar ve sonbahar

2. Çupra

En iyi yem: Sülünez, boru kurdu, midye, karides

Yapay yem: Genellikle doğal yem tercih edilir

En uygun dönem: İlkbahar ve yaz

3. Lüfer / Çinekop / Sarıkanat

En iyi yem: Zargana, istavrit (canlı ya da ölü)

Yapay yem: Rapala, kaşık, popper

En uygun dönem: Sonbahar

4. İstavrit

En iyi yem: Tavuk göğsü, solucan, çapari takımıyla da yakalanabilir

Yapay yem: Ufak çapari iğneleri

En uygun dönem: Yıl boyu, özellikle ilkbahar

5. Mercan

En iyi yem: Karides, boru kurdu, midye

Yapay yem: Genellikle doğal yem tercih edilir

En uygun dönem: Yaz ve sonbahar

6. Sinarit

En iyi yem: Kalamar, sübye, küçük balıklar

Yapay yem: Jig ve silikon yemler

En uygun dönem: Yaz sonu ve sonbahar

7. Turna (Tatlı su balığı)

En iyi yem: Canlı yem (kefal, küçük balık), kaşık

Yapay yem: Spinner, jerkbait, soft bait

En uygun dönem: İlkbahar ve sonbahar

8. Sazan (Tatlı su balığı)

En iyi yem: Mısır, solucan, hamur, boilie

Yapay yem: Nadiren kullanılır

En uygun dönem: İlkbahar ve yaz