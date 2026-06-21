Fildişi Sahili'ni yenen Almanya son 32'yi garantiledi

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci hafta maçında Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

ALMANYA, DENİZ UNDAV'IN 2 GOLÜYLE KAZANDI

BMO Field Stadı'nda oynanan mücadeleyi Almanya 2-1 kazandı.

Fildişi Sahili, 30. dakikada Franck Yannick Kessie'nin kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Almanya ise 68. dakikada Deniz Undav'ın golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken bir kez daha sahneye çıkan Deniz Undav, 90+5. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou ve Trabzonsporlu Christ Inao Oulai mücadeleye ilk 11'de başladı ve karşılaşmanın tamamında görev yaptı.

SİNGO SAKATLIK YAŞADI

Galatasaray forması giyen Wilfried Singo da ilk 11'de sahaya çıkarken, yaşadığı sakatlık nedeniyle 82. dakikada oyundan ayrıldı.

Almanya'da ise Leroy Sane ilk 11'de sahaya çıkarken, 60. dakikada yerini Jamie Leweling'e bıraktı.

ALMANYA SON 32'Yİ GARANTİLEDİ

Bu sonucun ardından Almanya puanını 6'ya yükselterek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Almanya, turnuvada son 32 biletini alan Meksika ve ABD'nin ardından bu başarıya ulaşan üçüncü takım oldu.

Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.

E Grubu'nda son hafta maçlarında Almanya, Ekvador ile karşılaşacak. Fildişi Sahili ise Curaçao karşısında sahaya çıkacak.