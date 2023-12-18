Banka banka hesaplandı: 100 bin TL kredi çekip faize yatırmak karlı mı? Mevduat faizlerindeki artışı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kredi çekerek yatırım yapmanın kârlı mı zararlı mı olacağını hesaplıyor. Peki, 100 bin lira kredi çekip 12 ay mevduat faizi alırsanız ne olur? İşte banka banka yatırım hesabı...

ensonhaber.com

Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için faiz artırımlarına devam ediyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararını da bankalar takip ederek kredi, kredi kartı ve mevduat faizlerinde yükselişler yapıyor.

Bankalar yıllık yüzde 45'i bulan mevduat faizi vermeye başladı.

Parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise en uygun faizi hesaplayarak yatırım yapmaya çalışıyor.

Öte yandan ise "kredi çekip faize koysam" düşüncesi akıllarda yer alıyor. Bankaların kredi faizleri VS mevduat getirisi hesabı kafalarda dönüyor.

"100 bin lira kredi çekip faize koymak kâr mı zarar mı" merak edilirken, hesap makineleri masaya çıkarıldı.

Kafamda deli sorular diyenlerdenseniz, detaylar haberimizde...

İşte bankaların 100 bin lira kredi faizi ve mevduat faizi...

100 bin lira kredi çekerseniz, 12 ay ödeme tablosu aşağıdaki gibidir;

Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı %2,39

Aylık Taksit 10.110,48 TL

Toplam Ödeme 121.825,76 TL

TEB

Faiz Oranı %3,19

Aylık Taksit 10.746,30 TL

Toplam Ödeme 129.530,60 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı %3,84

Aylık Taksit 11.277,45 TL

Toplam Ödeme 135.904,40 TL

Akbank

Faiz Oranı %4,07

Aylık Taksit 11.468,46 TL

Toplam Ödeme 138.196,52 TL

DenizBank

Faiz Oranı %4,25

Aylık Taksit 11.619,06 TL

Toplam Ödeme 140.003,72 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı %4,34

Aylık Taksit 11.694,72 TL

Toplam Ödeme 140.911,64 TL

100 bin lirayı 12 ay vadeli mevduata yatırırsanız;

Yapı Kredi

Faiz Oranı %40

Net Kazanç 38.800 TL

Vade Sonu Tutar 138.800 TL

Anadolubank

Faiz Oranı %29

Net Kazanç 28.130 TL

Vade Sonu Tutar 128.130 TL

Fibabanka

Faiz Oranı %37,5

Net Kazanç 36.375 TL

Vade Sonu Tutar 136.375 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı %32

Net Kazanç 31.040 TL

Vade Sonu Tutar 131.040 TL

DenizBank

Faiz Oranı %43,5

Net Kazanç 42.195 TL

Vade Sonu Tutar 142.195 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı %43

Net Kazanç 41.710 TL

Vade Sonu Tutar 141.710 TL

Bu konuda bankaların müşterilerine özel faiz ve mevduat oranları değişiklik gösterebilmektedir.

Yasal yükümlülük

Öte yandan BDDK, "kredilerin amaca aykırı kullanımı" konusunda da yükümlülükleri bulunmaktadır.

Çoğu banka, müşterilere "kredi taahhütnamesi" hazırlar ve imzalatır. Bunu imzalayan müşteriler, kullandıkları krediyle ‘amacına aykırılık teşkil eden işlemleri yapmayacağını’, tespiti halindeyse ‘bankayı sorumlu tutmayacağını’ kabul etmiş olur.

Kredi için belirlediği kullanım amacına aykırılık teşkil eden işlemler şu şekildedir;

Döviz ve altın alım işlemleri, vadeli mevduat, repo, hisse senedi gibi finansal getiri sağlamaya dönük yatırımlar, vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması, yurt dışına transfer yapılması ve kripto varlıklara veya sermaye piyasası dışına aktarılması.