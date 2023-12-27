Banka banka hesaplandı: Emekli maaş promosyonları 2024! Hangi banka kaç TL veriyor? Yeni emekli olacak vatandaşlar ve maaşını başka bankaya taşımak isteyenler, 2024 yılı promosyon rakamlarını araştırıyor. Peki, banka promosyonları ne kadar? İşte 2024 yılı promosyon ücretleri...

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Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar, zamlı tutardan faydalanmak için yeni yılı bekliyor.

Emekli maaşını alacakları bankayı seçenler, aynı zamanda promosyon hakkı da kazanıyor.

Bankaların müşteri kazanmak için yarışa girdiği promosyon hedefinde maaşını taşımak isteyenler de var.

Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB gibi özel ve devlet bankaları en fazla promosyonu vermek için adeta kapışıyor.

Promosyon anlaşmaları genellikle 3 yıllık süreler için yapılıyor ve bu süre zarfında maaş hesabını ilgili bankadan alma taahhüdünde bulunuluyor.

2024 yılı emekli maaş promosyonu arama motorlarına sorgulanıyor. Vatandaşlar tutarlara göre maaş alacakları bankayı tercih edecek.

Peki EYT promosyonları kaç TL? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka promosyon tutarları 2024...

2024 banka promosyonları

İş Bankası emekli maaş promosyonunu 7 bin 500 liraya kadar yükseliyor.

ING Bank ve Garanti BBVA, emekli müşterilerine 8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank ise emekli aylığına göre değişen tutarlarda 5 bin lira civarında promosyon ödemeleri yapıyor.

2024 yılında bankalar, emeklilere 10 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen promosyonlar sunacaktır.

Resmi sitelerindeki tutarlar güncellendiğinde haberimizde yer alacaktır.