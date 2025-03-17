Bankalardan Ramazan Bayramı kredisi 2025! Faizsiz 55 bin TL onaylandı...

Yağmur Uçar

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bankalardan kredi fırsatları açıklandı.

Bayramı nakitsiz geçirmek istemeyen ve alışveriş yapmak isteyenler için uygun faizler sunuldu.

Birçok bankada güncellenen bayram kredileri, vatandaşların merak konusu oldu.

"Bayram kredisi veren bankalar", "Faizsiz bayram kredisi", "Ramazan Bayramı kredisi" gibi başlıklar kapsamında güncel kredi oranları haberimizde...

İşte 2025 Ramazan Bayramı kredileri!

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL

3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans!

1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap!

GARABTİ BBVA

Faiz Oranı: %0

Tutar: 50.000 TL

6 ay vadeli, 25.000 TL kredi!

3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!

ENPARA.COM

Faiz Oranı: %0

Tutar: 50.000 TL

6 aya varan vade ile, 50.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi!

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %0

Tutar: 50.000 TL

6 aya varan vade ile, 50.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi!

AKBANK

Faiz Oranı: %0

Tutar: 55.000 TL

6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan Kredi!

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans!