Banknotlar tarihe karışıyor! Artık paralar o şekilde olacak

Haber Merkezi

Cüzdanlarımızdaki madeni paralar ve banknotlar, yerini Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) geliştirmeyi planladığı dijital euroya bırakmaya hazırlanıyor.

Artık sadece ekranlarımızda göreceğimiz, fiziksel karşılığı olmayan ama tam anlamıyla resmi bir para birimi: Dijital Euro.

Avrupa Merkez Bankası'nın Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, yaptığı son açıklamada dijital euronun hayata geçmesi için gerekli siyasi kararların 2026'nın başında tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

HEM ÇEVRİMİÇİ HEM ÇEVRİMDIŞI ÖDEME YAPILACAK

Söz konusu adım hakkında konuşan Cipollone, yasal süreçlerin önemine dikkat çekerek, “Her şeyin önümüzdeki yılın başında, hatta çok erken bir tarihte tamamlanmasını umuyorum. Mevzuatın yürürlüğe girmesine ihtiyacımız var ve bundan sonra dijital Euro'yu başlatmak için iki ila üç yıl yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte, dijital euronun 2027–2028 yılları arasında Avrupa genelinde kullanılmaya başlanabileceği netlik kazandı.

Banknotların tarihe karışacağı bu adımla birlikte müşterilerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı formatlarda doğrudan ödeme yapmalarına olanak sağlayacağının da altı çizildi.

DİJİTAL EURO NASIL KULLANILACAK?

Visa ya da Mastercard gibi kartlarla yapılan ödemelerin aksine, dijital euro ile ödeme yapan tüketiciler merkez bankası üzerinde doğrudan hak iddia edebilecek ve fonları işlev ve güvenlik açısından nakit paraya benzer olacak.