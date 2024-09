Banyoda giderin üzerine koyun, kokular nasıl kayboluyor görün... Ev temizliğinde en çok vakit harcanan alanların başında banyolar gelir. Ancak banyoda bulunan giderler her ne kadar temizleniyor olsa da istenmeyen kokuların yayılmasına neden olabilir. Sizde giderin üzerine ondan yerleştirin kötü kokular nasıl tarihe karışıyor görün...

Haber Merkezi

Ev temizliği yaparken özellikle de banyoların daha detaylı temizliğin yapıldığı noktaların başında yer alır.

Daha detaylı arındırılması gereken ve sağlığınız için her daim temiz olması gereken en önemli noktalardan olan banyolar her ne kadar titizlikle temizleniyor olsalar da giderlerden kaynaklanan kötü koku sorunu oldukça can sıkıcıdır.

Çeşitli kimyasal temizleyiciler ya da doğal yöntemler uygulanarak kötü kokular bertaraf edilmek istenir.

Tam da bu noktada banyo giderlerinin üzerine koyacağınız su ile kötü koku sorununu anında çözebileceksiniz.

GİDERİN ÜZERİNE SU KOYUN KÖTÜ KOKUYU UNUTUN

Banyo giderlerinden gelen kötü kokuların çözümü için kimyasal ilaçları rafa kaldırmanızın tam zamanı. Bir poşete su doldurarak giderlerin üzerine yerleştirmeniz kötü kokuların giderilmesinde oldukça etkili oluyormuş.

Türlü yöntemler uyguladığınız halde çözülmeyen gider kokusu için bir poşete su doldurmanız ağzını sıkıca bağlayarak giderlerin üzerine yerleştirmeniz yeterli oluyor.

Su dolu poşet kötü kokuların yayılmasını önlemede etkili olduğundan herhangi bir masraf yapmadan banyonuzdan kötü gider kokusunu alıp götürüyor.