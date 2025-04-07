1 ayda toplanıyor, kıymeti altınla ölçülüyor! İşte fiyatı...

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Alanya’da, halk arasında muşmula olarak bilinen ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde yenidünya adıyla tanınan malta eriği hasadı başladı.

Tropikal bir meyve olan muşmulanın toplanması, dağlık ve engebeli arazilerde büyük bir özen ve emek gerektiriyor.

Hasat edilen muşmulalar, üreticiler tarafından titizlikle paketlendikten sonra Alanya hal pazarına ulaştırılıyor. Buradan ise önce Türkiye iç piyasasına sunuluyor, ardından dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Muzaffer Yıldız, Alanya’da 5 dönüm arazide muşmula yetiştiren bir üretici olarak, hasadın başladığı günden itibaren üretimin hızla devam ettiğini belirtiyor.

Yıldız, “Muşmula hasadına 1 ay önce başladık. Devam ediyoruz. Kilogram fiyatını 100-150 TL'den hale gönderiyoruz” dedi.

ÜRETİMİ DÜŞÜYOR

İHA'ya konuşan Alanya Avokadocular Birliği Başkanı ve hal pazarında işletme sahibi olan Hilmi Sevilgen, bu yıl turfanda olarak başlayan hasatla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sevilgen, “Alanya'da malta eriği dediğimiz coğrafi ürünümüzün hasadına başlamış bulunmaktayız. Şu an turfanda olarak başladık. Direnç yönünden insan sağlığına faydalı, üretimi gün geçtikçe düşen bir ürünümüz. Sarı renkte olan malta eriği sadece Alanya'da var. Üretimin azalmasının sebebi işçilik maliyetleri yüksek. Ondan dolayı gün geçtikçe azalıyor.” dedi.

Sevilgen, üreticilere de seslenerek, “Malta Eriği çeşitlilik açısından iyi bir ürünümüz. Biz üreticilerimiz bunu bırakmalarını istemiyoruz. Buradan az kalmış üreticilerimize haşatına üretimine devam etmelerini istiyoruz” dedi.