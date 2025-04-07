İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi! 7 Nisan 2025 BEDAŞ elektrik kesinti listesi...

Hüseyin Topuz

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, bugün İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

BEDAŞ İstanbul'da 7 Nisan 2025 Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı.

BEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden duyurarak vatandaşları bilgilendiriyor.

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağduriyet yaşamamak istiyor.

Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 7 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz..

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI