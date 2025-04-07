Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen e-YDS bu yıl 5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleşti.

e-YDS 2025/3 (İngilizce) sınavının 5 Nisan'da, e-YDS 2025/4 (İspanyolca/İtalyanca) sınavının ise 6 Nisan'da gerçekleşmesinin ardından sınava katılım sağlayan binlerce aday sonuç tarihine odaklandı.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

e-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/3 İngilizce) sonuçları sınavdan hemen sonra 05.04.2025 günü açıklanacak.

06.04.2025 günü saat 13:45'te uygulanan e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/4 İspanyolca/İtalyanca) sonuçları aynı gün açıklanacak.