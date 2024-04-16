Barcelona - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları için geri sayım başladı. Barcelona ile PSG arasında oynanacak maçın detayları merak uyandırdı.

Futbolseverler Barcelona -PSG maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

İki takım arasında 10 Nisan'da Fransa'da oynanan müsabakayı Barcelona 3-2 kazandı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen rövanş maçının detaylarını sizler için derledik.

Peki, Barcelona - PSG maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Barcelona - PSG maçı ne zaman?

Barcelona - PSG maçı 16 Nisan 2024 Salı (bugün) günü saat 22:00'de oynanacak. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.