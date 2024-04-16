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Barcelona - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona ile PSG arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte dev maçım merak edilenleri...