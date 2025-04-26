Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

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İspanya Kral Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Barcelona ile Real Madrid, sezonun en kritik maçında bir kez daha karşı karşıya geliyor.

La Liga’da şampiyonluk yarışında da kıyasıya bir rekabet içinde olan iki dev, bu kez kupa için sahaya çıkacak.

Sezonun önceki buluşmalarında üstünlük Barcelona’daydı. İlk olarak Santiago Bernabeu’da Real Madrid’i 4-0 mağlup eden Katalan ekibi, ardından Suudi Arabistan’da oynanan İspanya Süper Kupa finalinde rakibini 5-2 gibi farklı bir skorla devirmişti.

Bu kez hedef, Real Madrid için rövanşı almak ve Kral Kupası'nı müzesine götürmek.

Peki, Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

El Clasico finalinde Barcelona ile Real Madrid, 26 Nisan Cumartesi akşamı kozlarını paylaşacak.

Sevilla'nın görkemli Olimpico de Sevilla Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

Finalin hakemliğini ise İspanyol futbolunun deneyimli isimlerinden Ricardo De Burgos üstlenecek. Nefes kesecek bu tarihi karşılaşma Türkiye'de Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Ferran Torres

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia, Tchouameni, Modric (Arda Güler), Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe.