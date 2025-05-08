Başakşehir FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir FK ile kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'in 34. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe şampiyonluk şansını iyice zora soktu.
Fenerbahçe ile Başakşehir FK arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 3-1 kazandı.
Futbolseverler, Başakşehir FK - Fenerbahçe maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
İşte, Başakşehir FK - Fenerbahçe maçının detayları...
Başakşehir FK - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Başakşehir FK - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.