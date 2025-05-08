Başakşehir FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir FK ile kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe şampiyonluk şansını iyice zora soktu.

Fenerbahçe ile Başakşehir FK arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 3-1 kazandı.

Futbolseverler, Başakşehir FK - Fenerbahçe maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

İşte, Başakşehir FK - Fenerbahçe maçının detayları...

Başakşehir FK - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Başakşehir FK - Fenerbahçe maçı 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor