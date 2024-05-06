Basur için hangi doktora gidilir? Basura hangi bölüm bakar? Basur şikayetinden dolayı hastaneye gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte basur hakkında merak edilenler...

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Hemoroid veya yaygın adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan, ağrı, kaşıntı ve kanamaya neden olan genişlemiş damarlara verilen isimdir.

Bu kan damarlarının duvarları bazı durumlarda o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar.

Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum halk arasında basur adıyla bilinir.

Hemoroid ya da halk arasında "basur" olarak bilinen durumun tedavisi, semptomların şiddetine ve tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Basur olduğunu düşünen kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini merak ediyor.

Peki, basur için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...

Basur için hangi bölüme gidilmeli?

Basur tedavisi Genel Cerrahi bölümü tarafından yapılmaktadır. Kanama, ağrı ve kaşıntı gibi şikayetleri bulunan hastalar Genel Cerrahi bölümünden randevu alarak muayene olabilirler.