Bebek odasında hayvan figürleri caiz midir? Meleklere engel olur mu? Bebek odası mobilyası üzerinde hayvan figürleri/resimleri bulunması caiz mi? Hayvan figürleri meleklerin bebek odasına girmesine engel olur mu? Yanıtı haberimizde...

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Müslüman anne ve babalar ebeveyn olma sevinci yaşarken, bebekleri için hazırlıkları da tamamlıyor.

Özellikle bebek odası, bu konuda en heyecanla ve özenle hazırlanan yer oluyor.

Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı detaylar var.

Bebek odaları için hoş ve sevimli görünen hayvan figürleri, ebeveynlerin kafasında soru işareti bırakıyor.

Duvar kağıdı, mobilya ve oyuncaklarda sık sık karşılaşılıyor.

Peki, bebek odasında hayvan figürleri caiz midir? Hayvan figürlü eşya kullanmak caiz mi? Odaya melekler girmez mi? İşte yanıtları...

Bebek odasında hayvan figürleri caiz midir

Konuyla alakalı birçok hadis-i şerif mevcuttur:

"Hazreti Aişe bir gün resimli bir yastık satın aldı. Peygamber (sav) dışardan yastığı görünce içeri girmedi. Kapının önünde ayakta kaldı. Hazreti Aişe (ra) da onun yüzündeki memnuniyetsizliği anladı ve şöyle dedi:

"Yâ Resûlullah! Allah ve O'nun Resulüne tövbe ediyorum, günahım nedir?" Peygamber (sav) ona cevaben buyurdu ki:

"Yastıktır!.." Hazreti Aişe,

"Üzerine oturup yaslanasın diye senin için satın aldım." dedi. Peygamber (sav) buyurdu ki:

"Resim yapanlara azab verilecek, yaptığınızı canlandırınız denilecektir." Sonra şunu ilâve edip buyurdu: "İçinde resim bulunan eve melekler girmez."(Müslim, IV/90)

Resimle ilgili yasağın üç boyutlu, kabartmalı veya İslama aykırı olanlarla ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Çocuk eşyaları üzerine çizilen hayvan resimleri de caiz olduğu söylenebilir.

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