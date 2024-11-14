Belçika - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi

Haber Merkezi

Uluslar Ligi heyecanı devam ederken, beşinci haftada gözler Belçika ile İtalya arasında oynanacak zorlu karşılaşmaya çevrildi.

Belçika'nın evinde oynanacak bu önemli müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek, yan hakem olarak ise Radu Ghinguieac ve Mircea Mhail Grigoriu görev alacak.

Grubun güçlü ekiplerinden Belçika, son maçında Fransa'ya karşı 2-1’lik bir yenilgi alarak taraftarlarını üzmüştü. Bu maçta galibiyetle yeniden çıkışa geçmek isteyen Belçika’da Openda, Lukaku ve Bakayoko gibi yıldız isimler büyük rol oynayacak.

İtalya ise bir önceki maçında İsrail'i farklı mağlup ederek güçlü formunu korumayı başardı. Bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Peki, Belçika - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BELÇİKA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar A Ligi 2. Grup mücadelesinde Belçika – İtalya karşılaşması bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Mücadele, EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.