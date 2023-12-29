BES kesintisi 2024 ne kadar, kaç TL? BES'ten nasıl çıkılır, iptal edilir?

İşçilerin maaşından belirli bir oranda kesilerek tasarrufa dönüşmesini sağlayan BES, devlet katkısıyla artıyor.
Her ay maaşlardan kesilen BES ücreti, asgari ücret zammıyla birlikte yükseldi.
BES 2024 kesintisi hakkında arama yapanlar, ne kadar kesinti olacağını sorguluyor.
BES'i kesintisi olmasın isteyenler için de iptal seçeneği bulunuyor.
Peki, 2024 BES kesintisi ne kadar olacak? BES'ten nasıl çıkılır? BES kesintisi ve iptal işlemleri...
BES kesintisi 2024
Yüzde 49.11 oranında açıklanan zammın akabinde 2024 yılı için Bireysel Emeklilik Kesintisi de 600 liraya çıktı.
BES nasıl iptal edilir?
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne başvurulan banka ya da sigorta şirketiyle iletişime geçip iptal edilebilir. Bireysel emeklilik iptali şirketin şartlarına göre değişmektedir.
Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal sürecini başlatılabilir.