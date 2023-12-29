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BES kesintisi 2024 ne kadar, kaç TL? BES'ten nasıl çıkılır, iptal edilir?

BES kesintisi 2024 ne kadar, kaç TL? BES'ten nasıl çıkılır, iptal edilir? Devlet desteği ile çalışanların maaşından otomatik olarak kesilen Bireysel Emeklilik Sigortası ücreti, asgari ücret zammı sonrası değişti. İstenilirse, BES iptal edilebiliyor. Peki, 2024 BES kesintisi ne kadar oldu? BES iptali nasıl yapılır? İşte detaylar...