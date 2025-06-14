Haberler



Bilgi



Beşiktaş - Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş - Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş, Anadolu Efes’i ağırlayacak. Peki Beşiktaş - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...