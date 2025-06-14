Beşiktaş - Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde son maç heyecanı yaşanıyor.
Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, nefes kesen serinin beşinci maçında karşı karşıya gelecek.
2-2’lik eşitliğin ardından kazanan takım, adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko’nun rakibi olacak.
İki dev kulübün kozlarını paylaşacağı bu kritik mücadeleye dair detaylar araştırılmaya başlandı.
Peki, Beşiktaş - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde finalin adı bu maçla belli oluyor.
Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes, play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçında karşı karşıya gelecek.
Kritik mücadele, 14 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul’da, BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacak.
Karşılaşmanın hava atışı saat 20.30’da yapılacak. Dev maç, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.