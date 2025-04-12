Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…

Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Avrupa kupaları hedefini sürdüren Beşiktaş, bu hafta ligde Başakşehir’i konuk ediyor.

Beşiktaş'ta Savunma Alarmı: 7 Oyuncu Yok

Siyah-beyazlı ekipte tam 7 futbolcu bu kritik mücadelede forma giyemeyecek. Özellikle savunma bölgesinde yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle teknik heyet alternatif isimlere yönelmek zorunda kaldı.

Ligde son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu kez iç sahada mutlak galibiyet hedefliyor.

Başakşehir Formda Geliyor

Rakip cephesinde ise işler yolunda. Başakşehir, ligdeki son iki maçını kazanarak moral depoladı.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çıkışa geçen turuncu-lacivertliler, Beşiktaş deplasmanından da puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, 12 Nisan Cumartesi akşamı Tüpraş Stadyumu’nda Başakşehir’i ağırlayacak.

Saat 19.00’da başlayacak olan kritik mücadelede düdük hakem Cihan Aydın’da olacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Onur, Paulista, Masuaku, Rashica, Salih, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile (Mustafa Erhan).

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Operi, Ba, Ali, Berat Özdemir, Kemen, Crespo, Yusuf, Brnic, Piatek.