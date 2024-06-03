Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu Play-off yarı final üçüncü maçında karşı karşıya geliyor. İşte maçın detayları..

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Beşiktaş Emlakjet ve Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu Play-off yarı final üçüncü maçında karşı karşıya geliyor.

Basketbolseverler zorlu maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Üç maç kazanan takımın final bileti alacağı seride Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler ev sahibi olarak çıktığı iki maçıda kazanmayı başardı.

Beşiktaş Emlakjet'in seriyi uzatmak için kazanmaktan başka şansının olmadığı maçın büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

Peki, Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte dev derbinin bilgileri...

Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko maçı 3 Haziran Pazartesi (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak.

Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko müsabakası beIN SPORTS 5 kanalından naklen yayınlanacak.