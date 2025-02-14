Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 104. kez karşı karşıya gelecek.

Bu rekabette bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında siyah-beyazlıların 38-37 üstünlüğü bulunuyor.

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş taraftarı önünde Trabzonspor'u yenerek moral depolamak istiyor.

Futbolseverler Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Beşiktaş - Trabzonspor maçının detayları...

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor