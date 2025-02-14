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Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın detayları...