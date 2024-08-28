Beşiktaşlıları üzen haber! Beşiktaş - Lugano maçı o kanalda yayınlanacak...
Editör: Salih Demirgan

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk ediyor.

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi play- off turuna kalmayı başarmıştı.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki eşleşmenin ilk maçında geçen hafta Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.

Futbolseverler Beşiktaş ile Lugano arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Beşiktaş - Lugano maçının detaylarını sizler için derledik. İşte, Lugano - Beşiktaş maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal...

Beşiktaş - Lugano maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.

Beşiktaş - Lugano müsabakası EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.