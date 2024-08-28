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Beşiktaşlıları üzen haber! Beşiktaş - Lugano maçı o kanalda yayınlanacak...

Beşiktaşlıları üzen haber! Beşiktaş - Lugano maçı o kanalda yayınlanacak... Beşiktaş ile Lugano arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte maçın detayları...