Beşiktaşlıları üzen haber! Beşiktaş - Lugano maçı o kanalda yayınlanacak...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk ediyor.
Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi play- off turuna kalmayı başarmıştı.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş eşleşmenin ilk maçında geçen hafta Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.
Futbolseverler Beşiktaş ile Lugano arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Beşiktaş - Lugano maçının detaylarını sizler için derledik. İşte, Lugano - Beşiktaş maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal...
Beşiktaş - Lugano maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.
Beşiktaş - Lugano müsabakası EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.