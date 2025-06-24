Beyaz saçı kopardıkça artar mı? Gerçek ortaya çıktı...

Saç beyazlaması, yaşlanmanın doğal bir sonucu olsa da genç yaşta da görülebiliyor.

Peki, halk arasında sıkça dile getirilen "Beyaz saç koparılırsa daha fazlası çıkar" inanışı ne kadar doğru? Uzmanlar bu konuda ne diyor?

Beyaz saçları koparmanın çoğalmasına neden olup olmadığı, bilimsel verilerle açıklandı.

İşte saç beyazlamasıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri…

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlara göre beyaz saçların koparılması, doğrudan yeni beyaz saç çıkmasına neden olmaz. Saç telleri, foliküller adı verilen köklerden çıkar. Her saç teli, yaşlanma, genetik faktörler, stres, vitamin eksikliği gibi nedenlerle zamanla pigmentini kaybederek beyazlaşır. Bir teli koparmak, o folikülün rengini değiştirmez; aynı yerden yine beyaz saç çıkar.

Beyaz saçların artması efsane mi?

Uzmanlar, "Beyaz saçı kopardıkça çoğalır" inancının bilimsel temele dayanmadığını belirtiyor. Ancak saçları sürekli koparmak, saç derisine zarar verebilir ve köklerin zayıflamasına yol açabilir. Bu durum, zamanla saç dökülmesine bile neden olabilir.

Ne yapmalı?

Beyaz saçları koparmak yerine düzenli saç bakımı tercih edilmeli. Stres yönetimi, dengeli beslenme ve vitamin desteği beyazlamayı yavaşlatabilir. Saç beyazlaması genetikse tamamen önlenemese de, geciktirmek mümkün.