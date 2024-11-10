Beyin bulmacası: Sadece 1 kibrit çöpünü hareket ettirin, denklemi çözün

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Zeka bulmacaları, yalnızca eğlenceli vakit geçirmemizi sağlamaz; aynı zamanda zihinsel çevikliğimizi geliştirmek için mükemmel bir araçtır.

Görünüşte basit olan bu oyunlar, bizleri bariz olanın ötesinde düşünmeye teşvik eder ve yaratıcılığımızı harekete geçirir.

İnternette, her biri farklı bilişsel yetenekleri geliştirmek üzere tasarlanmış sayısız zeka oyunu bulunuyor.

Şu anda sosyal medyada dikkat çeken bu bulmaca, küçük bir dokunuşla çözülebilecek bir denklem içeriyor.

IQ’nuzu test etmeye hazır mısınız?

Yukarıdaki resim resim kibrit çöpleriyle oluşturulmuş bir denklemi göstermektedir.

Göreviniz denklemi doğru yapmak için sadece bir kibrit çöpünü hareket ettirmektir. Unutmayın sadece 7 saniyeniz var.

Eğer bulduysanız tebrikler!

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: