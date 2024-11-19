Beyne tokluk hissi gönderen kuruyemiş! Günde 1 avuç yiyin, tığ gibi incelin...

Yağmur Dinç

Kuruyemişler, içerdiği besin değerleri ile beslenme sürecine inanılmaz katkılar sağlayabilir.

Özellikle iyi bir porsiyon kontrolü sağlandığında, kilo vermeye yardımcı hale gelebilir.

Bu noktada, tokluk hissi sağlayan yer fıstığı dikkat çekiyor.

Yer fıstığı tüketmek, beyne tokluk sinyali göndermekle birlikte yağ yakımına da destek sağlıyor.

BİR AVUÇ YETİYOR

Yer fıstığı, içerdiği protein, lif ve sağlıklı yağlar sayesinde uzun süre tok tutabilir. Bu, gereksiz atıştırmalıklardan kaçınmanıza ve öğün aralarında açlık hissini kontrol etmenize yardımcı olabilir.

Yer fıstığında bulunan monobiyer doymamış yağlar, kalp sağlığına faydalıdır ve vücudun sağlıklı bir şekilde enerji üretmesine yardımcı olabilir.

Günde bir avuç (yaklaşık 30 gram) yer fıstığı, tokluk hissi sağlayabilir ve fazla kalori alımına neden olmadan fayda sağlar.