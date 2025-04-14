Beynimizin Oyunu Çıktı: Aslında Böyle Bir Renk Yok...

Yağmur Uçar

Yapılan son araştırma, renkler hakkında şoke eden bir gerçeği ortaya koydu.

Gökkuşağında kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklerin olduğunu birçok insan biliyor. Ancak bu renklerden sonuncusu yani mor, fiziksel olarak var olmayan bir renk çıktı.

Işık spektrumunda morun karşılığı yok çünkü, bu renk doğrudan tek bir dalga boyuna ait değil.

Mor rengi, kırmızı ve mavi ışığın aynı anda gözümüze ulaşmasıyla beynimizin oluşturduğu bir görsel yanılgı.

İngiliz haber basını Unilad'da yer alan habere göre gözlerimiz ve beynimiz bu karışımı ayrı, özgün bir renk olarak algılıyor. Yani bu renk, aslında gerçek değil ama zihinsel olarak gerçeğe çok yakın bir illüzyondan ibaret.