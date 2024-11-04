Bijon anahtarı nedir, ne işe yarar? Bijon anahtarı nasıl kullanılır?

Haber Merkezi

Tokat’ta gerçekleşen akıl almaz olayın ardından bijon anahtarı gündem oldu.

Lastiği patlayan Metehan Tekin, yol kenarında patlak lastiği değiştirmeye çalışırken başına bijon anahtarı çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bu haberin ardından gündeme gelen bijon anahtarı nedir sorusu gündeme geldi.

Peki, bijon anahtarı nedir ve ne işe yarar? İşte kullanım bilgileri...

BİJON ANAHTARI NEDİR

Bijon anahtarı, genellikle otomobil tekerleklerini sabitleyen bijon somunlarını (vidalarını) söküp takmak için kullanılan bir alet türüdür.

Genellikle T şeklinde veya L şeklinde olur ve uç kısmı bijon somunlarının boyutuna uygun şekilde tasarlanmıştır.

Bijon anahtarları, tekerlek değiştirme işlemlerinde ya da araç bakımında sıkça kullanılır. Bazı modellerde daha fazla tork uygulamak için uzatılabilir kollar bulunur.

NASIL KULLANILIR

1- Aracın park halindeyken el frenini çekin ve tekerleklerin altına bir şey koyarak güvenliği artırın.

2- Bijon somunlarını gevşetmeden önce, aracın tekerleği yerden kaldırmamanız önemli. Bijon anahtarını somun üzerine yerleştirin ve saat yönünün tersine (sola) çevirerek gevşetin. Genellikle somunları tamamen sökmek için biraz kuvvet uygulamanız gerekebilir.

3- Araç kriko ile kaldırın. Tekerlek tamamen yerden kalktığında, somunları tamamen sökebilirsiniz.

4- Bijon anahtarını kullanarak gevşettiğiniz somunları tamamen çıkarın ve tekerleği kaldırarak yanınıza alın.

5- Yeni tekerleği yerine yerleştirin ve somunları elle sıkıca yerleştirin.

6- Bijon anahtarını tekrar kullanarak somunları saat yönünde (sağa) çevirerek sıkın. Önce çapraz bir düzenle sıkmayı unutmayın, bu şekilde tekerleğin düzgün oturmasını sağlarsınız.

7- Krikoyu indirerek aracı yere koyun ve son bir kez somunları kontrol edin. Gerekirse tekrar sıkın.

Bu adımları takip ederek bijon anahtarını güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.