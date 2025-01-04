BİM ucuza balıkçı ürünleri getiriyor: BİM 10 Ocak Aktüel Katalog…

Haber Merkezi

BİM, Ocak ayının ortasında raflarında yer alacak sürpriz ürünleri duyurdu.

10 Ocak tarihli aktüel katalogda, evde yaşamı kolaylaştıracak ve ihtiyaç duyabileceğiniz birçok ürün dikkat çekiyor.

Toprak güveç tenceresi, blender seti, elektrikli süpürge ve tavan boyası gibi pratik ürünler, uygun fiyatlarla alıcıları bekliyor.

BİM’in sunduğu bu fırsatlar arasında, özellikle evde düzen sağlamak isteyenlerin ilgisini çekecek saklama kapları ve kış aylarında sıcacık ortamlar yaratmaya yardımcı olacak ısıtıcılar öne çıkıyor.

Ayrıca, balıkçılar için de özel olarak seçilen ürünler, uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak.

Bu fırsatları kaçırmamak için 10 Ocak’ta BİM mağazalarına uğramayı unutmayın!

İşte BİM 10 Ocak indirim kataloğu…