BİM’den efsane indirim fırsatı: Çeyiz yapanlar izdiham yaratıyor… Bu Cuma BİM’de yok yok! Uygun fiyatları alışveriş noktası BİM market, 15 Aralık indirim kataloğunu yayımladı. Çeyiz ürünleri, elektronik eşyalar ve daha fazlası indirimli fiyatlarıyla mağazalarda alıcılarını bekliyor.

ensonhaber.com

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan BİM, 15 Aralık 2023 tarihli aktüel kataloğunu yayınladı.

BİM'in periyodik olarak yayınladığı aktüel kataloglar, tüketiciler tarafından dört gözle bekleniyor.

Özellikle her hafta farklı ürün gruplarını kapsayan bu kataloglar, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor ve müşterilerin bütçelerine katkı sağlıyor.

BİM market zinciri, bu hafta da müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. Bu haftanın aktüel ürünleri arasında geniş bir yelpazede ürün bulunuyor.

Televizyonlardan, ısıtıcılara, cep telefonlarından el süpürgelerine, tencere ve tavalardan çaydanlıklara kadar pek çok çeşitte ürün, bu hafta BİM mağazalarında yerini alacak.

İşte 15 Aralık BİM aktüel ürünler...