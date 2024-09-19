BİM’e ucuza Espresso kahve makinesi geliyor! İşte BİM 25 Eylül indirim kataloğu BİM, Eylül ayını ev ihtiyaçlarında büyük indirimlerle kapatıyor! 25 Eylül’de başlayacak olan çeyizlik beyaz eşya fırsatlarıyla, evinizin eksiklerini tamamlamak için bu fırsatı kaçırmayın.

Haber Merkezi

BİM, yine efsane indirimlerle karşınızda!

25 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu’nda birbirinden kaliteli elektronik ve beyaz eşyalar yer alıyor.

Evini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunan bu katalogda, çift kapılı buzdolabından indüksiyonlu siyah cam ocağa kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla geliyor.

Üstelik hem enerji tasarrufu sağlayan hem de yüksek performans gösteren bu ürünler, evinize şıklık katarken bütçenizi de sarsmayacak.

Hafta sonuna bu harika fırsatlarla girmek isteyenler için BİM’e uğramayı unutmayın.