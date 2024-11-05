Bir Devir Kapandı: 111 Yıllık Akaryakıt Devi Türkiye’den çekildi

Haber Merkezi

Dünya genelinde akaryakıt sektörünün köklü markalarından BP, Türkiye'deki 111 yıllık faaliyetlerine son verme kararı aldı.

BP, ülkedeki tüm operasyonlarını Petrol Ofisi'ne devrettiğini duyurdu. Bu anlaşma, BP'nin Türkiye'deki varlıklarının tamamını kapsıyor.

BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ hisselerinin yanı sıra, BP’nin ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı’daki terminal ortaklıklarındaki payları da Petrol Ofisi’ne geçti.

İSİMLERİ DEĞİŞİYOR

Petrol Ofisi Grubu CEO'su (Üst Yöneticis) Mehmet Abbasoğlu, bu işlemle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre örnek olacak bir işlemle karşılamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz”

Ayrıca BP’ye ait tüm akaryakıt istasyonlarının isimlerinin değiştirileceği belirtildi.